EURO 2024 için Almanya ile yarışıyoruz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliği yapmak için Almanya ile Türkiye, sunum için tüm hazırlıklarını tamamladı.

27 Eylül Perşembe günü UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00’de Türkiye ve Almanya organizasyon için hazırlıkları tanıtımı sergileyecek.

Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45’te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ

Son 10 yılda ülkedeki çoğu futbol stadyumunu yenileyen Türkiye, bu organizasyonu ne kadar çok istediğini tüm dünyaya gösterdi.

TÜRKİYE'NİN STATLARI

1- Gaziantep Stadyumu



2- Atatürk Olimpiyat Stadı



3- Konya B.B Stadyumu



4- Yeni Eskişehir Stadyumu



5- Bursa B.B Stadyumu



6- Antalya Stadyumu



7- Yeni Kocaeli Stadyumu



8- Şenol Güneş Spor Kompleksi

9- Türk Telekom Stadyumu



ALMANYA'NIN STATLARI

1- Berlin Olympiastadion



2- Dortmund Signal İduna Park

3- Düsseldorf Esprit Arena



4- Frankfurt Commerzbank Arena



5- Gelsenkirchen Veltins Arena



6- Hamburg Volksparkstadion

7- Köln Rheinenergiestadion



8- Leipzig Red Bull Arena



9- München Allianz Arena

10- Stuttgart Mercedes Benz Arena







