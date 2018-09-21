EURO 2024 kriterlerinde Almanların önündeyiz

UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi belirleyeceği 27 Eylül Perşembe günkü toplantısı öncesi açıkladığı Değerlendirme Raporu'nda Türkiye, Almanya'ya karşı stadyumlarıyla önde bulunuyor.

Değerlendirme raporunda en dikkat çekici nokta Almanya'nın stadyumlarının güvenlik kriterlerini karşılamaması oldu. Türkiye, acil bir durumda stadyumların 8 dakikanın altında bir sürede boşaltılmasını garanti etti. Almanya ise stadyumları acil durumda 8 dakikanın altında boşaltacak altyapıya sahip değil.

ALMANYA KARABORSANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye'nin Değerlendirme Raporu'nda Almanya karşısında önemli bir üstünlüğü de biletleme ve akreditasyon garantisi alanında yaşandı. Almanya, UEFA'ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya'nın adaylık dosyasında karaborsanın önü açıldı.

40 MİLYON EUROLUK TASARRUF PAKETİ SUNDUK

Türkiye'yi Almanya karşısında avantajlı konuma getiren bir başka başlık da stadyum ücretleri oldu. Almanya, turnuva boyunca kullanılacak tüm stadyumları için UEFA'dan para isterken, Türkiye ücretsiz stadyum ve stadyum personeli konusunda UEFA'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir tasarruf paketi sundu.

UEFA Yönetim Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül Perşembe günü Nyon'daki merkezinde yapacağı toplantıda belirleyecek.