UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor

EURO 2024 organizasyonu futbolda Dünya Kupası'ndan sonra en büyük organizasyon.

ORGANİZASYON 1 MİLYAR EURODAN FAZLA GELİR DEMEK

Ev sahibi ülkelerin 1 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği organizasyon 2024 yılı için Almanya ve Türkiye rekabet halinde.

UEFA, Türkiye saatiyle 15.45'te EURO 2024'ü hangi ülkenin organize edeceğini açıklayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, organizasyon için Türkiye'nin gerekli koşulları yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan, UEFA'nın objektif değerlendirme yapması halinde bu gerçeği görebileceğini ifade etti.

UEFA'NIN DEĞERLENDİRME RAPORU

UEFA'nın Değerlendirme Raporu'nda Türkiye, Almanya'ya karşı stadyumlarıyla önde bulunuyor.

Değerlendirme raporunda en dikkat çekici nokta Almanya'nın stadyumlarının güvenlik kriterlerini karşılamaması oldu. Türkiye, acil bir durumda stadyumların 8 dakikanın altında bir sürede boşaltılmasını garanti etti. Almanya ise stadyumları acil durumda 8 dakikanın altında boşaltacak altyapıya sahip değil.

ALMANYA KARABORSANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Türkiye'nin Değerlendirme Raporu'nda Almanya karşısında önemli bir üstünlüğü de biletleme ve akreditasyon garantisi alanında yaşandı. Almanya, UEFA'ya biletlerin tekrar satılması ile ilgili garanti veremedi. Böylece Almanya'nın adaylık dosyasında karaborsanın önü açıldı.

40 MİLYON EUROLUK TASARRUF PAKETİ SUNDUK

Türkiye'yi Almanya karşısında avantajlı konuma getiren bir başka başlık da stadyum ücretleri oldu. Almanya, turnuva boyunca kullanılacak tüm stadyumları için UEFA'dan para isterken, Türkiye ücretsiz stadyum ve stadyum personeli konusunda UEFA'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir tasarruf paketi sundu.