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EuroBasket 2021 eleme grupları belli oldu

EuroBasket 2021 ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından turnuva eleme grupları netlik kazandı. Türkiye D grubunda yer alıyor.

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EuroBasket 2021 eleme grupları belli oldu

EuroBasket Elemeleri’ne katılmaya hak kazanan son iki takım, en az 20 sayı farkla galip gelmesi gereken maçta İzlanda'yı 109-85 mağlup eden İsviçre ve deplasmanda Slovakya karşısında 74-77'lük skorla galip gelen Romanya oldu

Almanya, Gürcistan, Çekya, İtalya'nın 17 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2021 Elemeleri grupları şu şekilde;

A Grubu: İsrail, Polonya, İspanya, Romanya

B Grubu: Estonya, İtalya, Kuzey Makedonya, Rusya

C Grubu: Belçika, Çekya, Litvanya, Danimarka

D Grubu: Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Türkiye

E Grubu: Finlandiya, Gürcistan, Sırbistan, İsviçre

F Grubu: Avusturya, Macaristan, Slovenya, Ukrayna

G Grubu: Fransa, Almanya, Karadağ, Büyük Britanya

H Grubu: Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya

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