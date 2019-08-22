EuroBasket 2021 eleme grupları belli oldu

EuroBasket Elemeleri’ne katılmaya hak kazanan son iki takım, en az 20 sayı farkla galip gelmesi gereken maçta İzlanda'yı 109-85 mağlup eden İsviçre ve deplasmanda Slovakya karşısında 74-77'lük skorla galip gelen Romanya oldu
Almanya, Gürcistan, Çekya, İtalya'nın 17 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2021 Elemeleri grupları şu şekilde;
A Grubu: İsrail, Polonya, İspanya, Romanya
B Grubu: Estonya, İtalya, Kuzey Makedonya, Rusya
C Grubu: Belçika, Çekya, Litvanya, Danimarka
D Grubu: Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Türkiye
E Grubu: Finlandiya, Gürcistan, Sırbistan, İsviçre
F Grubu: Avusturya, Macaristan, Slovenya, Ukrayna
G Grubu: Fransa, Almanya, Karadağ, Büyük Britanya
H Grubu: Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya