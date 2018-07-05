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EuroCup'ta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

EuroCup'ta grup kura çekimi gerçekleşti ve temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belirlendi.

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EuroCup'ta temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

2018-19 7DAYS EuroCup sezonunun kura çekimi İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan EuroLeague Basketball genel merkezinde gerçekleştirildi.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu. Gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Galatasaray (Türkiye), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa).

B Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya).

C Grubu: Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Türk Telekom (Türkiye), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa).

D Grubu: Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ).

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