Euroleague: Hakemler hata yaptı

THY Euroleague 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos'a 81-78 mağlup oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

MAÇ TEKRAR EDİLMEYECEK

Maçın son saniyelerinde Nando de Colo'nun faul beklediği pozisyon tartışmalara neden oldu. De Colo, eline bir temas olduğunu ifade ederken, tüm itirazlara rağmen hakemler kararını değiştirmedi ve temsilcimiz parkeden 3 sayı farkla yenik ayrıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Ancak bugün Euroleague'den pozisyonla ilgili bir açıklama geldi. Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda sarı-lacivertliler aleyhine hakemlerin hata yaptığını duyurdu.

Bitime 3.5 saniye kala Nando de Colo'nun tepeden üçlük kullandığı pozisyon için şu ifadeler kullanıldı: "Tyrese Rice, 0.4 saniye kala Nando De Colo şut halindeyken sağ eline illegal bir temasta bulunmuştur. Bu pozisyonda hakemlerin Tyrese Rice'a faul çalması gerekiyordu."

Pozisyon bir hakem hatası olduğu için maç tekrar edilmeyecek.