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EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

Bugün yapılan toplantıda, koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ın iptal edilmesine karar verildi.

| Haber Merkezi
EuroLeague ve EuroCup iptal edildi
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Futbolda tescil edilen liglerin ardından bir iptal kararı da basketboldan geldi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ta, maçlara devam edilmeyeceği duyuruldu.

ŞAMPİYON YOK

Euroleague'de bu sezon ligde şampiyon ilan edilmeyecek ve 2020-21 sezonu aynı 18 takımla devam edecek.

ANADOLU EFES LİDERDİ

Lige, koronavirüs nedeniyle ara verilmeden önce temsilcilerimizden Anadolu Efes 1., Fenerbahçe ise 8. sırada yer alıyordu.

İptal edilen diğer turnuva 7DAYS EuroCup'da ise Tofaş, çeyrek finale yükselmişti

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