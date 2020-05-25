EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'de oynarken en zor dönemini Frank de Boer'le yaşadığını söyledi.

Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Meksika'nın UNAM Pumas takımında top koşturan Alan Mozo ile ilgilendiği öğrenildi. Bu haber kulüp başkanı tarafından da doğrulandı.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in mevcut puan durumuna göre tescil edilmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Dilmen, "Matematiksel olarak garantilenmediği sürece, onanması mümkün değil" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu için hiç pişman olmadığını söyledi.

Appiah: Şükürler olsun ki F.Bahçe'ye gittim

Başakşehir, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Junior Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bugün yapılan toplantıda, koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ın iptal edilmesine karar verildi.

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe seneler sonra yardımcı antrenör olarak geri döndü.

1 Semih Şentürk'ün yeni imajı Fenerbahçe'nin "Nöbetçi golcü" lakaplı eski futbolcusu Semih Şentürk, bıyık bıraktı. Semih'in yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2 Caner Erkin: İnter kariyerimi Frank de Boer bitirdi Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'de oynarken en zor dönemini Frank de Boer'le yaşadığını söyledi.

3 Rıdvan Dilmen: Garantilemeden şampiyonluk verilemez Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in mevcut puan durumuna göre tescil edilmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Dilmen, "Matematiksel olarak garantilenmediği sürece, onanması mümkün değil" dedi.

4 Türkiye'deki en yetenekli genç futbolcular 18 yaş altı futbolcular arasında ön plana çıkan oyuncular, A takıma yükselmenin hayalini kuruyor. İşte gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 10 futbolcu...

5 Appiah: Şükürler olsun ki F.Bahçe'ye gittim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu için hiç pişman olmadığını söyledi.

6 Galatasaray'ın peşindeki sağ bek: Alan Mozo Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Meksika'nın UNAM Pumas takımında top koşturan Alan Mozo ile ilgilendiği öğrenildi. Bu haber kulüp başkanı tarafından da doğrulandı.

7 EuroLeague ve EuroCup iptal edildi Bugün yapılan toplantıda, koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ın iptal edilmesine karar verildi.

8 Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'da gösterdiği performansla alkış toplayan Fatih Aksoy'a şans verme kararı aldı.

9 Başakşehir, Fernandes'le el sıkıştı Başakşehir, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Junior Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı.