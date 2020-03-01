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Euroleague yönetiminden koronavirüs önlemi

İtalya’daki koronavirüs salgını nedeniyle Euroleague’de Armani Milano-Real Madrid ve Eurocup’ta Brescia-Reyer Venezia maçlarına seyirciler ve medya mensupları alınmayacağı açıklandı.

| Haber Merkezi
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Etkisini göstermeye devam eden koronavirüs, Euroleague'de etkiledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasındaki AX Armani Exchange Milan-Real Madrid maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Mart Salı günü İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ın İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacağı maçın, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ULEB Avrupa Kupası'nda, Germani Brescia Leonessa ile Umana Reyer arasında aynı tarihte İtalya'da oynanacak mücadelenin de seyircisiz yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

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