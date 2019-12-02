Euroleague'da kasım ayının MVP'si Shane Larkin oldu

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

2 Fenerbahçe ve Galatasaray Konstantinos'un peşinde Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas, Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. Yunan oyuncuyu isteyen takımlar içinde Galatasaray ve Fenerbahçe de var.

3 Lider Sivasspor'un kadro maliyeti Süper Lig'de 27 puanla zirvede yer alan Sivasspor, sezon başı kurduğu ekonomik kadroyla şimdiden büyük başarı elde etti. Yiğidolar, birçok futbolcuyu bonservissiz aldı.

4 Kasımpaşa'nın gündeminde Şota var Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın, Şota ile anlaşacağı ifade edildi.

5 Falcao idmanlara başladı İspanya'dan dönen Radamel Falcao, bugünkü antrenmanda fizyoterapistler eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

6 Kiralık gönderilen futbolcuların son durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcular arasında sadece Cyle Larin, iyi bir performans sergileyebildi.

7 Fenerbahçe yine kural hatası yapıldı diyor Göztepe maçında kullanılan ikinci penaltı atışında da kural ihlali yapıldığını belirten Fenerbahçe yönetimi, maçın tekrar edilmesi için çalışmalara başladı.

8 Sporar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Sloven oyuncunun, devre arası imza atması bekleniyor.

9 Rıdvan Dilmen: Muslera'nın golde hatası var Rıdvan Dilmen, Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu ancak yan toplarda zayıf olduğu için Real Madrid, PSG gibi takımlara transfer olamadığını ifade etti.