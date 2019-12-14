Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Booker seçildi

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Fenerbahçe'de Zajc en az 4 ay yok Fenerbahçe'de sakatlanan Miha Zajc'ın detaylı kontrolleri yapıldı ve oyuncunun sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı açıklandı.

2 Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

3 Galatasaray'da transfer rotası Musa Barrow Devre arasında transfer piyasasında aktif olması beklenen Galatasaray'a sürpriz bir forvet yazıldı. Atalanta'nın 21'lik forveti Musa Barrow'un, sar-kırmızılı ekibin radarında olduğu öğrenildi.

4 Ronaldo: Devler Ligi finalinde R.Madrid'i isterim Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Türkiye'de yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

5 Marcelo: Ölüm tehditleri alıyorum Beşiktaş'ın gündeminde olan Marcelo, geçtiğimiz günlerde kendisi için eşek pankartı açan taraftarlarla kapışmıştı. Brezilyalı stoper, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

6 Ahmet Nur Çebi'den Avcı'ya rotasyon tepkisi Beşiktaş yönetimi, Wolverhampton Wanderers maçına yedek kadroyla çıkan ve 4-0'lık mağlubiyete sebep olan Abdullah Avcı'yı eleştirdi.

7 Beşiktaş Mukairu'yu takibe aldı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Mukairu'yu, Fransız kulübü Lille'den sonra Beşiktaş'ın da izlemeye aldığı öğrenildi.

8 Ersun Yanal, Sivas'ta galibiyete inanıyor Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 16 maçın 12'sinde puan kaybetti. Deneyimli hoca, bu durumu Sivas'ta değiştireceklerini söyledi.

9 Karius'un sevgilisi Thomalla, takvim kızı oldu Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla, Almanya'da Schuettflix isimli derginin 2020 takvimi için çok özel pozlar verdi.