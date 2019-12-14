Ensonhaber.com'a dön

Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Booker seçildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının MVP'si ABD'li basketbolcu Devin Booker oldu.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Khimki forması giyen ABD'li basketbolcu Devin Booker, THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP)'si oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki'nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX'tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM