EuroLeague'de 14. haftanın görünümü

EuroLeague'in 14. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova averajla liderliğini sürdürdü.

Çift maç haftasında liderliğini koruyan CSKA Moskova, sahasında kendi ülkesinin bir diğer takımı Khimki'yi 79-68'le geçti.

Bu sezon 11 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, aynı puana sahip Yunan ekibi Olympiakos'un önünde haftayı yine zirvede tamamladı.

TÜRK TAKIMLARI MAĞLUP

EuroLeague'de mücadele eden iki Türk temsilcisi de 14. maçlarını kaybetti.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX karşısında etkili olamadı. İsrail temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü maçı 82-73 kazanarak, sarı-lacivertlilere bu sezon 5. yenilgisini aldırdı.

Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 3.'lüğü Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a kaptırarak 4. sıraya geriledi.

Hafta başında başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, kötü gidişatı durduramadı. Ataman'la ilk maçında Rusya'da Khimki'ye farklı yenilen (86-68) lacivert-beyazlılar, dün ise son finalist Olympiakos'a sahasında 61-58 kaybetti.

Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, haftayı 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 16. ve son sırada tamamladı.

14. HAFTANIN SONUÇLARI

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-69

Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 66-81

Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş: 82-73

Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvan): 63-71

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 79-68

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 58-61

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-82

Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 74-71