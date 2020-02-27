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Euroleague'de 26. hafta maçları başlıyor

THY Euroleague'de, 26.hafta maçları bugün ve yarın oynanılacak karşılaşmalarla devam edecek.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda Valencia Basket'e konuk olurken Anadolu Efes ise Almanya'da, Alba Berlin ile karşılaşacak.

Real Madrid-Panathinaikos mücadelesi ile başlayan haftada, Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Lider Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko ise cuma günü TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak.

THY Euroleague'de yarın ve cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:

27 Şubat Perşembe 

20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih

22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes 

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos 

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Kızılyıldız 

28 Şubat Cuma

20.00 Khimki Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Zalgiris Kaunas - AX Armani Exchange Milano

23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko

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