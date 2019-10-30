Euroleague'de 6. haftanın programı açıklandı Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşırken; bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise evinde Zalgris'i ağırlayacak. 30.10.2019 - 15:43