Euroleague'de 6. haftanın programı açıklandı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin yer aldığı Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 31 Ekim Perşembe ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS DEPLASMANINDA
Anadolu Efes, perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe ise cuma günü, Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.
Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
31 Ekim Perşembe:
21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes
1 Kasım Cuma:
20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Valencia (İspanya) - ASVEL (Fransa)
22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)
22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)