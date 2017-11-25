EuroLeague'de 9. haftanın görünümü

EuroLeague'de 9. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini korumaya devam etti.

CSKA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'yı 89-80 mağlup eden Rus ekibi yedinci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Geçen hafta CSKA Moskova'yı uzatmalarda yenen Fenerbahçe Doğuş ise bu hafta bir diğer Rus temsilcisi Khimki ile karşılaştı.

Rakibini 71-67'lik skorla geçerek çıkışını sürdüren sarı-lacivertliler ligde üçüncü sıraya yükseldi. Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşan Anadolu Efes ise maçtan 91-83 mağlup ayrılarak organizasyondaki yedinci yenilgisini yaşadı ve 15. sırada kaldı.

EuroLeague'de 10. hafta maçları, 30 Kasım-1 Aralık'ta oynanacak.