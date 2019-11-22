Euroleague'de Anadolu Efes fırtınası

THY Euroleague'e iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes 10. haftada İtalya'da parkeye çıktı.

Mediolanum Forum'da AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelen temsilcimiz sahadan 81-76 galip ayrılarak üst üste ikinci deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.

PARKEDE 8. GALİBİYET

Anadolu Efes'te Pleiss 14 sayı–12 ribauntla maçın adamı oldu. Larkin de 17 sayı–5 asistle oynadı. Singleton 11, Beaubois 10 sayı ile çift hanelere ulaştı. Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Euroleague mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes’in 2 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11. haftasında 29 Kasım Cuma günü Bayern Münih'i konuk edecek.

AVRUPA'DA 668. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 668. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 420. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.