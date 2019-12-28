Euroleague'de haftanın MVP'si Bojan Dubljevic

1 Ersun Yanal'ın kafasındaki Rize maçı 11'i Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Rize deplasmanına derbiyi kazanan takımla sahaya çıkacak. Cezalı Serdar'ın yerine Zanka'ya şans verecek olan Yanal, Emre'yi yedek soyunduracak.

2 Karius'tan yeni yıl paylaşımı Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, dün akşam alınan Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Instagram hesabından "Seneye görüşürüz" paylaşımı yaptı.

3 Aykut Kocaman, Miroslav Stoch'u istiyor PAOK'tan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Slovak yıldız Miroslav Stoch için Konyaspor Yönetimi çalışmalara başladı.

4 Beşiktaş, Balotelli'ye teklif yaptı Her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Balotelli'nin Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi.

5 Çinli spiker Mesut'un adını anmadı Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı gösterdiği tepki, Çin tarafında yankılanmaya devam ediyor.

6 Ozan Tufan'ın çıkış opsiyonu Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan dün 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli futbolcunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

7 Michael Seri'ye Avrupa'dan 2 talip Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Seri'yi Monaco ve Everton'ın kadrosuna katmak istiyor.

8 Enes Ünal'ın mutlu günü Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan nişanlısı Lisa Smellers ile dünya evine girdi.

9 Payet için Fenerbahçe devrede Fransız basını, Marsilya'nın yollarını ayırmayı planladığı Dimitri Payet'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı.