Euroleague’de haftanın MVP’si Errick McCollum

THY Euroleague’de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Amerikalı basketbolcusu Errick McCollum oldu.

33 VERİMLİLK PUANI ELDE ETTİ

THY Euroleague’de 7. haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu ödülü de sahibini buldu. Anadolu Efes’in İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv FOX’u 92-72 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Amerikalı yıldız basketbolcu Errick McCollum, haftanın MVP’si seçildi.

29 yaşındaki oyuncu, müsabakayı 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı. McCollum haftanın en değerli oyuncusu ödülünü 33 verimlilik puanı ile elde etti.