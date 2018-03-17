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Euroleague'de haftanın MVP'si Feldeine

THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız MTS forması giyen James Feldeine, 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Euroleague'de haftanın MVP'si Feldeine

Kızılyıldız MTS forması giyen Feldeine, THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

32 VERİMLİLİK PUANIYLA OYNADI

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırp temsilcisinin Valencia'yı 106-90 mağlup ettiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Feldeine, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 28 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu 30 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi. Feldeine, 2 sayılık atışlarda 8'da 4, 3 sayılık atışlarda 6'da 4 ve serbest atışlarda da 11'de 10 ile oynadı.

Rusya'nın Khimki takımında forma giyen Alexey Shved, 29 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 28 verimlilik puanıyla Maccabi FOX takımından Pierre Jackson üçüncü sırada yer aldı.

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