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EuroLeague'de haftanın MVP'si Sloukas

Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas oldu.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko forması giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sloukas, Fenerbahçe Beko'nun Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 107-102 yendiği mücadelede 39 verimlilik puanıyla oynayarak 12. haftanın MVP unvanını elde etti.

SLOUKAS'I LARKİN TAKİP ETTİ

Karşılaşmada 23 sayı, 10 asistle "double-double" yapan Yunan oyun kurucu, ayrıca 3 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sloukas'ı 37 verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve 33 verimlilik puanıyla Panathinaikos'tan Tyrese Rice izledi.

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