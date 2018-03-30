Euroleague'de play-off'a kalan 8 takım

Ligde normal sezonun 29. haftası yapılan 4 maçla başladı. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 73-64 yendi.

THY Euroleague'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son sırada bulunan Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu. Play-off iddiası bulunmayan iki ekibin karşılaştığı maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımını 83-78 mağlup etti.

Günün son maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla İsrail temsilcisi Maccabi FOX karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 83-72 kazanan Baskonia, normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen son takım oldu. Ligde normal sezonun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Khimki, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos Superfoods, Litvanya'dan Zalgiris ile İspanya'dan Real Madrid ve Baskonia play-off çeyrek final turuna yükseldi.