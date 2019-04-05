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EuroLeague'de Temsilcimizin rakibi: Zalgiris

Fenerbahçe'nin EuroLeague'de rakibi Zalgiris Kaunas oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

ZALGİRİS NORMAL SEZONU 8. SIRADA BİTİRDİ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.

Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak 4 müsabakayla tamamlanacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

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