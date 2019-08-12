Euroleague'in sayı kralı Mike James, CSKA Moskova'da

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.
CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, Olimpia Milano'dan Mike James ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olmuştu.
28 yaşındaki yıldız, 30 maçta 19,8 sayı, 3,8 ribaund, 1,3 top çalma ve 6,4 asist ortalamaları ile tuttursa da İtalyan ekibinin kötü bir sezon geçirmesine engel olamadı.