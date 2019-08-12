Euroleague'in sayı kralı Mike James, CSKA Moskova'da

1 Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar kapışması Transfer görüşmesi yaptığı için PSG'nin bu haftaki maç kadrosuna alınmayan Neymar, İspanya'nın iki devini peşine taktı.

2 Rebocho Beşiktaş'ta Beşiktaş, Guingamplı sol bek Pedro Rebocho'nun kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı.

3 Beşiktaş'ta hedef forvet transferi Yönetime forvet listesi sunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aboubakar, Borja, Babacar ve Kamil Wilczek'ten birinin alınmasını istedi.

4 Galatasaray'da defans alarm veriyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunmada yapılan hatalar, teknik direktör Fatih Terim'i endişelendiriyor.

5 Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz işlemi Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 8 milyon liralık alacağı için icra takibi başlatmıştı. Özbek alacaklarını hacize çevirdi.

6 Kolarov'a alternatif Riza Durmisi Kolarov için yapılan girişimlerden bir sonuç alamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi. Laziolu Durmisi ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Roma'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.

7 Beşiktaş, Konoplyanka'da mutlu sona çok yakın Konoplyanka için Schalke ile 2.5 milyon euroya anlaşan siyah-beyazlı yönetimin, ödeme planı konusunda Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

8 Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız ekibinin hocasından beklenmedik bir açıklama geldi.

9 Fenerbahçe'de gündem ön libero Orta saha sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo transferi Marsilya'nın indirime gitmemesi nedeniyle çıkmaza girdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde iki isim daha var.