Eusebio Di Francesco: Her tecrübeye açığım

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
Başkan Ali Koç ve yönetimi, hoca arayışlarını sürdürürken sarı-lacivertlilerin adayları arasında olduğu konuşulan İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco'dan bir itiraf geldi.
''TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM''
Kariyerinden Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Eusebio Di Francesco, ''Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'den gelen teklifin ise Fenerbahçe'den olduğu konuşuluyor.