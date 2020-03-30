Evde tıraş olma akımı başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın her alanını etkilemiş durumda.

Bir süredir berberlerin kapalı olması kişisel bakımı da sekteye uğratırken, bu sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalışanlar oldu.

Arsenalli Hector Bellerin ve Real Madridli Hazard'ın ardından bu akıma Ümit Özat da katıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ayna karşısında kendini tıraş eden Özat, koronavirüse yakalanan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber gibi isimlere geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Hayatında ilk defa saçlarını kendisinin kestiğini söyleyen Ümit Özat, ayrıca ayna karşısında türkü söyledi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Boateng de geçtiğimiz günlerde bu akıma katılanlardan biri olmuştu.