Everton Cenk Tosun'u resmen duyurdu

Cenk Tosun transferini resmen açıklayan İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton, sözleşmenin 2022 yılına kadar olduğunu da belirtti.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşılan video ile 'bitti' mesajı verildi.

Everton Cenk Tosun'u açıkladı VİDEO



CENK TOSUN'DAN İLK SÖZLER

Everton'a imza atan milli golcü, "Herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Premier Lig güçlü bir lig biliyorum. Bu yüzden kendimi fiziksel olarak iyi hazırladım ve fizik gücüme güveniyorum. Aynı zamanda iki ayağımı da iyi kullanabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Everton'ın büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Tosun, "Takım arkadaşlarımla tanışmak ve oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk maçım Tottenham’a karşı olacak" dedi.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Cenk Tosun, "Everton maçlarını Türkiye’de izliyordum ve takım arkadaşlarımı tanıyorum. Onlarla oynamak ve Rooney gibi oyunculardan bir şeyler öğrenmek için heyecanlıyım." şeklinde konuştu.