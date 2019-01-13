Everton Cenk'i satış listesine koydu

Everton'da son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun, gözden çıkarıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Teknik direktör Marco Silva'nın yavaş yavaş gözden çıkardığı Türk golcü, istenilen teklifin gelmesi halinde satılacak. İngilizlerin belirlediği rakam ise 22.5 milyon euro.

Silva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer yapmak için önce kadrodan birinin satılması gerektiğini belirtmişti.

FİKRET BAŞKAN PUSUDA BEKLİYOR

Öte yandan Cenk'e kapılarının açık olduğunu her fırsatta dile getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transfer için tetikte beklediği belirtildi.

Orman'ın, Everton'ın istediği yüksek bonservis bedelini nedeniyle golcü futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi.

NIASSE DA SATIŞ LİSTESİNDE

Cenk'in dışında Everton'da bir diğer forvet Oumar Niasse'ın da satış listesine konduğu açıklandı.