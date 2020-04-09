Everton, Everton'ın peşinde

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29 haftası geride kalan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Premier Lig'de 12. sırada yer alan Everton, gelecek sezon üst sıralara oynamak istiyor.

Bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan İngiliz ekibi, Gremio'da top koşturan Everton Sousa Soares'in peşine düştü.

ANCELOTTİ ÇOK İSTİYOR

Globo Esporte'nin haberine göre; teknik direktör Ancelotti'nin çok istediği 24 yaşındaki oyuncu, sol kanatta görev yapıyor.

DORTMUND DA PEŞİNDE

Haberde, Brezilya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Everton'la, Alman ekibi Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtildi.

Everton, 2018 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı'na da çağrılıyor.