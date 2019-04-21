Everton evinde ManU'ya 4 attı

Premier Lig'de Everton, Goodison Park'ta konuk ettiği Manchester United'a büyük bir şok yaşattı.

Everton, Manchester United'ı 4-0 mağlup ederken United, sezonun en ağır yenilgisini yaşadı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Richarlison, 28'de Sigurdsson, 56'da Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott attı.

Ole Gunnar Solsksjaer'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Manchester United, son bir ayda büyük bir düşüşe girdi. Norveçli teknik adamın yönetimindeki takım, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sını kaybetmiş oldu.

Öte yandan MANU, üst üste 11 maçta gol yedi ve 1998'den sonra ilk kez böyle kötü bir periyot yaşadı.