Everton, Garry Rodrigues'i istiyor

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte performansında ciddi bir yükseliş olan Garry Rodrigues'i Ada kulüpleri yakından takip ediyor.
CENK TOSUN'UN YANINA GİDECEK
Gomis'le yakaladığı uyum sayesinde sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde başrol oyunculardan biri olan Rodrigues'i derbide izleyen Everton yetkilileri geçer not verdi.
Newcastle United'ın da listesinde yer alan oyuncuyu kaptırmak istemeyen Everton cephesi, sarı-kırmızılı kulübe teklifini iletecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı ekibe 7 gol 9 asistlik katkı yaptı.