Ensonhaber.com'a dön

Everton, Garry Rodrigues'i istiyor

Galatasaray'da form grafiği yükselen Garry Rodrigues'e Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton talip oldu. İngiliz ekibi sezon sonu teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletecek.

Everton, Garry Rodrigues'i istiyor
Yorum Yap

Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte performansında ciddi bir yükseliş olan Garry Rodrigues'i Ada kulüpleri yakından takip ediyor. 

CENK TOSUN'UN YANINA GİDECEK

Gomis'le yakaladığı uyum sayesinde sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde başrol oyunculardan biri olan Rodrigues'i derbide izleyen Everton yetkilileri geçer not verdi. 

Newcastle United'ın da listesinde yer alan oyuncuyu kaptırmak istemeyen Everton cephesi, sarı-kırmızılı kulübe teklifini iletecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı ekibe 7 gol 9 asistlik katkı yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM