Everton-Liverpool derbisinde kazanan çıkmadı

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool ile Everton, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Liverpool derbisinde iki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

CENK ÖNEMLİ POZİSYONLAR YAKALADI

90 dakikada iki takım girdiği pozisyonlara giremezken Milli futbolcu Cenk Tosun, girdiği iki net pozisyonu gole çeviremedi. 78. dakikada Baines'in sol kanattan yerden açtığı ortaya vuramayan Cenk, mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

87. dakikada Cenk, bir net pozisyona daha girdi. Walcott'un ortasında altı pas içinden kafa vuruşu yapan Cenk, topu ağlarla buluşturamadı. 90 dakika sahada kalan Milli futbolcu, gösterdiği performansla alkış aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 67'ye çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu. Everton ise 41 puanla 9. sırada yer aldı.