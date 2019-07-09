Everton, Malcom'un peşinde

Barcelona'dan geçen sezon Lucas Digne, Andre Gomes ve Yerry Mina'yı transfer eden Everton, Malcom için de devreye girdi. İngiliz ekibi, Brezilyalı forvet için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.

İLK HEDEF MALCOM

Takımda kiralık olan Andre Gomes'in bonservisini geçen ay Barcelona'dan 25 milyon euroya alan Everton'da, menajer Marco Silva'nın Malcom'ı transferde ilk hedef yaptığı kaydedildi. Geçen yaz Bordeaux'tan 40 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı oyuncuyla Barcelona'ya gitmeden önce de ilgilenen Everton, 22 yaşındaki futbolcunun Katalan devine gitmesine engel olamamıştı.

Ernesto Valverde'nin takımında sürekli 11'de yer alamayan Malcom için yeniden devreye giren Everton, İspanyol ekibiyle arasındaki iyi ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak.

Bu arada Malcom'la Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi. Crystal Palace'tan Wilfried Zaha'yı öncelikli hedef yapan Unai Emery'nin ekibi, fiyatının uygun olması durumunda Malcom'ın tranfserini bitirmeye çalışacak