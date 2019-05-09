Everton, Onyekuru'yu Beşiktaş'a önerdi

Beşiktaş bu sezon Galatasaray'ın gol yükünü çeken Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

CENK'İN PARASI YERİNE ONYEKURU

Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan kadrosuna katan İngiliz kulübü, bu transfer için ödemesi gereken son taksidi yatırmadı. Evertonlu yetkililer, 5 milyon euroyu bulan son taksit için Beşiktaş'a son derece ilgi çekici bir teklifte bulundu.

Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisine sahip olan Everton, Beşiktaş'a 5 milyon euro yerine Nijeryalı forveti önerdi. İngiliz kulübünün yetkilileri, sezon sonunda Galatasaray'la anlaşması sona erecek olan Onyekuru'yu iki yıllığına kiralık Beşiktaş'a kiralık olarak vermeye hazır olduklarını iletti.

Fikret Orman ve ekibi, teklifin cazip olduğunu ancak seçim nedeniyle şimdilik beklemeye geçildiğini aktardı. Beşiktaş yönetiminin, bu pazar günü yapılacak başkanlık seçiminden sonra transfer için görüşme yapma kararı aldı.

Galatasaray'ın Babel'le anlaşmasının ardından siyah-beyazlı ekip Onyekuru'yu alırsa bir nevi ezeli rakibinden rövanşı almış olacak.