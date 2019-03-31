Everton Onyekuru'yu takımda istiyor

Galatasaray'da bu sezon ilk 11'in önemli isimlerinden olan Henry Onyekuru için Everton son kararını verdi.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, yeni sezonun kadro planlamasını yapan Everton'ın Onyekuru'yu kesinlikle kadrosunda görmek istediği belirtildi. Buna göre Nijeryalı yıldız için Premier Lig'de çalışma izni almak için uğraşan Merseyside kulübünün, olumlu adımlar attığı kaydedildi.

21 yaşındaki genç oyuncunun, çalışma izni alınır alınmaz kadroya dahil edileceği ve en az 1 yıl İngiltere Premier Lig'de oynatılacağı aktarıldı. Şu an için transferde çok yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmezse Henry Onyekuru'nun Everton'da kalacağı vurgulandı.