Everton, Premier Lig'de 2 hafta sonra kazandı

1 Vagner Love: Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ancak henüz bir takımla anlaşamayan Brezilyalı forvet Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu söyledi.

2 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan Burak Yılmaz mesajı Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımla ilgili yaptığı açıklamada "Burak'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir." dedi.

3 Alan Carvalho takımıyla birlikte kampa gitti Galatasaray'ın forvet hattına takviye olarak düşündüğü Alan Carvalho, takımı Guangzhou Evergrande ile birlikte hazırlık kampı için Dubai'ye gitti.

4 Gheorghe Hagi: Türkiye'deki parasal krize inanmıyorum G.Saray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Türkiye'deki kulüplerin maddi anlamda yaşadığı sıkıntılara değindi ve "2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin." yorumunda bulundu.

5 Erol Bedir: Fenerbahçeli yöneticilerle şakalaşıyoruz Fenerbahçeli yöneticilerle aynı otelde kampta bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "İki takım da alt sıralarda bulunuyor. Aramızda şakalaşıyoruz, yukarı nasıl çıkarız diye" şeklinde konuştu.

6 Ersun Yanal'dan Mehmet Topal'a sert uyarı AZ Alkmaar maçında hakemin kararını beğenmeyerek mücadeleyi bırakan Mehmet Topal, Ersun Yanal'dan fırça yedi.

7 G.Saraylı taraftarlardan forvet bestesi 6 gün sonra lig maçına çıkacak olan Galatasaray'da hala forvet takviyesi yapılmadı. Sabırsızlıkla golcü transferini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları besteyle yönetime mesaj yolladı.

8 Babel Fulham'da Beşiktaş, 2 milyon euro karşılığında Babel'i İngiltere'nin Fulham takımına sattı.

9 Tarık Çamdal 2. lige gidiyor 4,5 yıldır Galatasaray forması giyen Tarık Çamdal, sonunda ayrılmaya karar verdi. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten toplam 30 milyon TL kazandı.