Everton taraftarı Cenk Tosun'a tepkili

Premier Lig'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.

DAHA AKILLI OLMALIYIZ

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız.'' sözlerini kullandı.

Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.

''CENK TOSUN, PROBLEMLERDEN BİR TANESİ''

SporX'te yer alan habere göre İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;

''Cenk'e bir haberim var. Biz gelişmiyoruz, hatta her zamankinden daha kötüyüz.''

''Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi...''

''Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı. Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı.''

Premier Lig'de 9. sıraya gerileyen Everton, oynadığı son 9 maçta 6 mağlubiyet aldı