İngiltere Premier Lig takımlarından Everton taraftarları, Cenk Tosun için yaptıkları yeni besteyi Huddersfield maçının ardından söyledi.

Huddersfield maçında rakip fileleri havalandıran ve takımının 2-0’lık galibiyetindeki ilk golü atan Cenk Tosun, taraftarların gönlünü de fethetmeye devam ediyor.

Ara transferde katıldığı Everton’da gol sayısını 5’e çıkaran Cenk Tosun, takımının bu sezon deplasmanlardaki en golcü futbolcusu olmayı da başardı. Huddersfield maçından sonra Everton taraftarları Cenk Tosun için yaptıkları yeni besteyi söyledi.

Ünlü The Drifters – Come on Over to My Place şarkısından derlenen bestenin sözleri şu şekilde;

Come on over to my place (Haydi yerime gel)

Hey Cenk, we’re having a party (Hey Cenk, parti düzenliyoruz)

We’ve got Cenk Tosun and we f*****g love him when he’s scoring goals for Everton (Bizim Cenk’imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)

Everton taraftarından Cenk Tosun'a yeni beste - İZLE