Everton, Zaha için Cenk'i takasta kullanacak

Wilfried Zaha transferini bitirmekte kararlı olan Everton, Crystal Palace'a 70 milyon euro ile birlikte Cenk Tosun'u da teklif etmeyi düşünüyor.

Telegraph'ın haberine göre, Everton'un yıldız oyuncu için Chelsea ile yarıştığı ancak Maviler'in mevcut transfer yasağının hala devam ettiği dile getirildi.

Chelsea'nın yanı sıra, Zaha'yı isteyen bir diğer İngiliz kulübü olan Arsenal'in 50 milyon euroluk teklifinin üzerine çıkacak olan Everton, Cenk Tosun'u da Palace'a göndermeye hazır.

CRYSTAL PALACE BU TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun ilgilenen Crystal Palace'ın, Zaha için yapılacak bu teklife sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

26 yaşındaki Zaha, geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun, teknik direktör Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından yeterli forma şansı bulamadı.