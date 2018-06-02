Everton'a Carvalho'dan iyi haber

Everton'un transfer listesinde bulunan yetenekli orta saha oyuncusu William Carvalho için kulübü Lizbon'dan izin çıktı.
SPORTİNG İZİN VERDİ
İngiliz basınında yer alan habere göre, Carvalho'nun İngiltere'de oynamak istediği ve kulübü Sporting'in de buna karşı çıkmayacağı ifade edildi. Portekiz basını da, 26 yaşındaki oyuncunun, Sporting Lisbon'un yeni sözleşme teklifini reddettiğini belirtti.
Everton'ın Carvalho'ya imza attırması durumunda oyuncu daha önce birlikte çalıştığı hocası Marco Silva ile tekrar bir araya gelecek.