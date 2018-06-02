Everton'a Carvalho'dan iyi haber

1 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Topunuz gelin Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongrede yaşanan gerginlikten sonra Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna "Topunuz gelin" diye bağırdı.

2 Aziz Yıldırım: Ben olsam G.Saray burada kupa kaldırmazdı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hapiste olduğu dönemde Ali Koç'un sarı-lacivertli camiayı yalnız bıraktığını ifade etti.

3 Aziz Yıldırım kongre üyelerine kızdı Aziz Yıldırım, kongrede konuşmasının kesilmesi üzerine, "Maçta bağırmayan adamlar gelmiş burada tezahürat yapıyor." diyerek sitem etti.

4 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'den büyük değilsin Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçim öncesi yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a, "Kimse F.Bahçe'den büyük değil, sen de Fenerbahçe'den büyük değilsin" dedi.

5 Beşiktaş, Kosta Rikalı Ruiz'i alıyor Beşiktaş, Talisca'nın yerini Bryan Luiz ile dolduracak. Kosta Rikalı futbolcunun Sporting'le sözleşmesi sona erdi.

6 Aziz Yıldırım'la Ali Şen arasındaki diyalog Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimi kaybedeceğini ima eden Ali Şen'e, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" diyerek cevap verdi.

7 Real Madrid'in hoca adayları Zidane'ın görevi bırakmasının ardından yeni arayışlara giren Real Madrid'de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. 5 ismin adı öne çıkıyor.

8 Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminde yarışan iki adayın yönetim kurulu listeleri de belli oldu.

9 Fenerbahçe kongresinde gergin anlar Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gergin dakikalar yaşandı. İki başkan adayının destekçileri birbirlerini yuhaladı.