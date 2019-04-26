Everton'da Cenk Tosun satılık

Everton'da Marco Silva yönetiminde özellikle sezonun ikinci bölümünde forma şansı bulamayan ve takımdaki en son tercih haline dönüşen Cenk Tosun, önümüzdeki sezon için satış listesine koyuldu.

EVERTON SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan milli futbolcumuzu satış listesine koyan Everton, Cenk'tan gelecek olan bonservis bedeli ile transferin de önünü açacak.

Sporx'in haberine göre, öncelikli olarak Cenk'i başka bir takıma satmak isteyen Everton, milli futbolcu için şu ana kadar "bonservisi ile satın alma" üzerine bir teklif almadı. Bonservisi ile satın alma işleminin gerçekleşmemesi durumunda Cenk Tosun için diğer opsiyonları devreye sokacak olan Everton, milli futbolcunun transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı aldı.

Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Cenk, düzenli oynayabileceği bir takımla anlaşmaktan yana. Cenk Tosun, şu ana kadar İngiltere 2.Ligi'nden kendisine ulaşan teklifleri reddetti ve Premier Lig macerasına devam etmek istediğini iletti.

BEŞİKTAŞ KİRALIK OLARAK İSTEYECEK

Everton-Cenk Tosun arasındaki süreci yakından takip eden Beşiktaş, milli futbolcu için devreye girecek. Everton, Cenk'i bonservisiyle birlikte satamazsa, siyah-beyazlı ekip kiralamak için teklif yapacak.

Cenk Tosun daha önce Beşiktaş'a geri dönebileceğini ifade ederken, Başkan Fikret Orman da deneyimli futbolcuya her zaman kapılarının açık olduğunu belirtmişti.