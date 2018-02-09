Everton'da Cenk Tosun'u oynat kampanyası

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun, son msaçlarda yedek kulübünesinde oturuyor. Teknik Direktör Sam Allardyce, milli futbolcunun Ada'ya henüz alışmadığını ve bir süre yedek kalacağını belirtirken taraftarlar tecrübreli hoca gibi düşünmüyor.

'CENK'İ OYNAT' KAMPANYASI

Sam Allardyce 5-1 kaybettikleri Arsenal maçı sonrası, "Cenk'in İngiltere'de başarılı olması zor. Forvet bölgesinde ilk tercihim Niasse" şeklinde açıklama yapmıştı. İngiliz kulübüne gönül veren taraftarlar ise hocanın aksine Cenk'e daha fazla şans verilmesi gerektiğine inanıyor.

Twitter'da Cenk Tosun'un oynaması yönünde görüş bildiren taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Crystal Palace mücadelesi öncesi kampanya başlatarak kulübü tweet yağmuruna tuttu.

BAZI TARAFTARLARIN PAYLAŞIMLARI

Craig Matthews (@t0ffee1980) "İlk maçında Cenk Tosun’dan epey etkilendim. Ancak kendisi şimdi oynatılmıyor. Gülünç bir durum… Kendisi sahada bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Sam bu tip şeylerden hoşlanmadığı için oynatmıyor olabilir”.

Ivan (@ivangsk) "Cenk Tosun, Sam Allardyce’ın tipi değil! Kendisi güçlü, uzun boylu ve sıfır tekniğe sahip olan, yeri geldiğinde takımdaki 10. savunmacı gibi davranan forvetleri seviyor."

Ben (@BT_1878) "Cenk Tosun yedek kulübesine konuldu. Ancak bundan çok fazla etkilenmedi. Kendisi de biraz zamana ihtiyacı olduğunu biliyor. İşte bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Oyundan alındığında öfke nöbetleri geçiren tiplere değil”

Goodisonblue (@goodisonblue2) "Cenk Tosun neden oynatılmıyor.?"





Dean (DeanJHD) "Şu andan itibaren artık her maçta kendisini ilk 11’de başlatın. Yedek kulübesine mahkum edeceğiniz bir oyuncuya 27 milyon sterlin vermezsiniz. Yeter ki bir gol atsın, ondan sonra artık gollerini sıralamaya başlayacaktır. "

Matthew (Matt_Redsocks): "Neler yapabileceğini gösterebilmesi için kendisine fırsat sunulmalı. Çok hızlı geriye sarıyoruz. Teknik direktör elindeki en iyi oyuncuları sahaya sürmeli."