Everton'da hedef Simeone

Sezona Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Davy Klaassen, Michael Keane, Jordan Pickford gibi önemli transferler yapmasına karşın 11 haftada 11 puan alabilen Everton, 9. haftada Hollandalı menajeri Ronald Koeman ile yolları ayırmış, son iki lig maçına David Unsworth ile çıkmıştı.

SEZON ARASI ZOR

İspanyol ve İngiliz medyasına göre, kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin takımın başında görmmek istediği isim Diego Simeone. Ancak Arjantinli teknik adamı 2020'ye kadar sözleşme uzattığı Atletico Madrid'den sezon ortasında koparmak zor. Everton'a ciddi yatırım yapan ve Premier Lig'in zirve takımları arasına sokmak isteyen Moshiri, projenin başına da Simeone'yi koymayı arzu ediyor.

Simeone hemen Atletico Madrid'den koparılamazsa sezon sonu için anlaşma sağlamaya çalışacak olan Moshiri'nin bu durumda sezon sonuna kadarki menajer adayları İngiltere Milli Takımı eski Teknik Direktörü Sam Allardyce veya Watford Menajeri Marco Silva olacak.