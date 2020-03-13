Everton'da koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig takımı Everton'da bir oyuncunun, koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı.

Söz konusu oyuncu ile kulübün sürekli temas halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

TESİSLER KAPATILDI

Tüm Everton oyuncularının sağlığı için tesislerin ve Everton'ın iş yerlerinin kapatıldığı kaydedildi.

Oyuncunun ismi şu anda paylaşılmazken İngiliz basını da konu hakkında bilgi paylaşmadı Premier Lig'de Leicester City, Chelsea ve Arsenal'de koronavirüs tespit edilmişt