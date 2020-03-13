Ensonhaber.com'a dön

Everton'da koronavirüs vakası

Everton, bir futbolcuda koronavirüs ile ilgili semptomların saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını duyurdu

| Haber Merkezi
Yorum Yap

 İngiltere Premier Lig  takımı Everton'da bir oyuncunun, koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı.

Söz konusu oyuncu ile kulübün sürekli temas halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

TESİSLER KAPATILDI 

Tüm Everton oyuncularının sağlığı için tesislerin ve Everton'ın iş yerlerinin kapatıldığı kaydedildi.

Oyuncunun ismi şu anda paylaşılmazken İngiliz basını da konu hakkında bilgi paylaşmadı Premier Lig'de Leicester City, Chelsea ve Arsenal'de koronavirüs tespit edilmişt

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM