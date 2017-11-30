Everton'da Sam Allardyce dönemi

Everton, yolları ayırdığı menajer Ronald Koeman'ın yerine Sam Allardyce'ı getirdi. Geçen sezon Crystal Palace'ı ligde tutmayı başaran ancak bu sezon başında görevden ayrılan 63 yaşındaki teknik adam artık Everton'ın başarısı için ter dökecek.

İngiliz basını "Big Sam" lakaplı Allardyce'ın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sezona kötü başlayan Everton, Ronald Koeman ile geçen ay yolları ayırırken; geçici olarak göreve 23 yaş altı takımını çalıştıran David Unswort'u getirmişti. Küme düşme hattının sadece bir puan üstündeki Everton, hafta sonunda küme düşme hattındaki West Ham United'ı konuk edecek.