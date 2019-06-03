Everton'dan Cengiz için 28 milyon euroluk teklif

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği futbolla Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Cengiz Ünder için İngiltere'den teklif geldi.

ROMA FİYATI DÜŞÜK BULDU

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, Cengiz Ünder'e talip oldu. İddiaya göre Everton, Roma'ya Cengiz Ünder için 28 milyon euroluk bir teklif sundu ancak İtalyan ekibi bu teklifi yetersiz buldu ve geri çevirdi.

Cengiz Ünder için başta Arsenal olmak üzere birçok ekibin ilgisi devam ederken oyuncunun Roma'daki geleceği merakla bekleniyor.

2017 yazında Roma'ya 14 milyon 250 bin euroya transfer olan 21 yaşındaki genç yıldızın kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunuyor.