Ensonhaber.com'a dön

Everton'dan Onyekuru açıklaması

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Henry Onyekuru hakkında konuştu.

Yorum Yap

Everton'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisinin elinde olduğu Everton kulübünün teknik direktörü Marco Silva, genç futbolcu hakkında konuştu.

Portekizli teknik direktör, Onyekuru'yu izlediklerini belirtirken, ''Onyekuru, gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatlice izliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

TARAFTARLARDAN MESAJ

Everton tafaftarları da Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atan Nijeryalı futbolcuya sosyal medyadan mesajlar yağdırmıştı. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 21 yaşındaki futbolcu ile PSG, Monaco, Sevilla gibi kulüpler de ilgileniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM