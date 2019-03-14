Everton'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisinin elinde olduğu Everton kulübünün teknik direktörü Marco Silva, genç futbolcu hakkında konuştu.
Portekizli teknik direktör, Onyekuru'yu izlediklerini belirtirken, ''Onyekuru, gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatlice izliyoruz.'' açıklamasında bulundu.
TARAFTARLARDAN MESAJ
Everton tafaftarları da Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atan Nijeryalı futbolcuya sosyal medyadan mesajlar yağdırmıştı. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 21 yaşındaki futbolcu ile PSG, Monaco, Sevilla gibi kulüpler de ilgileniyor.