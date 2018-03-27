Evertonlı Dominic: Cenk'ten bir şeyler öğreniyorum

Dominic Calvert-Lewin, son 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

"HER ŞEYİ ÖĞRENMENİZ GEREKİR"

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Calvert-Lewin, "Genç oyuncu olarak tecrübeli futbolculardan her şeyi öğrenmeniz gerekir. Dikkatli bir şekilde gözlem yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

"EĞER CENK TOSUN..."

Cenk Tosun'dan çok şey öğrendiğini itiraf eden genç futbolcu, "Eğer Cenk Tosun sizin takımınızda oynuyorsa, neden orada olduğunu ve ondan neler öğrenebileceğine odaklanmalısınız. Onunla çok sık konuşuyorum ve bir şeyler öğrenmeyi deniyorum" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR KALBİ VAR"

Cenk'in takıma uyum sağladığına vurgu yapan İngiliz futbolcu, "Cenk'in İngilizcesi çok iyi ve takıma uyum sağladı. Gülmeyi çok seviyor, iyi bir kalbi var. Şu anda da sahada istediklerini yapıyor. Son 3 maçta 4 golü var" dedi.

Everton ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Dominic Calvert-Lewin, 41 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.