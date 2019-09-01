Rusya Ligi'nin 8. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Rostov'u konuk etti.

Deplasman ekibi Rostov mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, kazanılan 3 puanda sol bek Chernov'un katkısı büyüktü.

GOLÜ ÖNLEDİ, GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 2-1 Rostov üstünlüğüyle devam ettiği dakikalarda gelişen Lokomotiv Moskova atağında Chernov, önce boş kaleye giden topu ayağıyla çizgiden çıkardı.

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı - İZLE

Top yeniden Moskovalı oyuncunun önüne düştü ancak Chernov bu kez vücudunu siper ederek gole bir kez daha engel oldu.