Evkur Yeni Malatyaspor Store mağazasında sona gelindi

Yalçınkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Yalçınkaya, Malatya Park’ta yapımı devam eden Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

ÇOK YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Yalçınkaya, “Taraftarlarımızın eksikliğini fazlasıyla hissetiği store mağazamız AVM’de çok yakında hizmete girecek. Bizim için büyük birmutluluk bu. Şehrin takımına ve taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” diye konuştu.