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Evleneceğim diyerek milli takıma gitmeyi reddetti

27 yaşındaki İsrailli oyuncu Munas Dabbur, "Bu yaz evleneceğim, düğünüm var" diyerek Letonya ve Polonya ile oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı.

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Evleneceğim diyerek Milli Takıma gitmeyi reddetti

Salzburg formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsrailli Munas Dabbur, ilginç bir bahaneyle milli takıma gitmedi.

Bilindiği üzere İsrail'in Uluslar Liginde Letonya ve Polonya ile maçları bulunuyor.

YETKİLİLER ANLAYIŞLA KARŞILADI

Konuyla ilgili konuşan milli takım yetkilileri ise "Dabbur düğünü bir buçuk yıldan uzun bir süredir planlıyor ve düğün, Dabbur'un kültüründe uzun günler boyunca kutlanan bir etkinlik. Bunu kabul ediyoruz. O bir rol model ve milli takım için her zaman her şeyini verdi." diyerek golcü oyuncunun talebini anlayışla karşıladılar.

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