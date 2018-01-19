Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan sol beklerden Patrice Evra, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bonservisi elinde olan ve maliyeti nedeniyle ön plana çıkan tecrübeli oyuncu Patrice Evra, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Evra Galatasaray taraftarına teşekkür etti - İZLE

"ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sosyal medya hesaplarındaki videolarıyla dikkat çeken Evra, sarı-kırmızılı taraftara teşekkür ederken ''Galatasaray taraftarları, onlar için oynamasam da bana çok büyük sevgi gösteriyorlar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Patrice Evra, Avrupa Ligi'ndeki Guimaraes maçında taraftara tekme atmasının ardından UEFA'nın sezon sonuna kadar tüm kulüp organizasyonlarından men edilmiş ve Marsilya ile de yollarını ayırmıştı.